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    صباح الرديف يتغلب على قراباغ الرديف

    ١٤.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:١٥‎]

    باكو، 14 أبريل، أذرتاج

    تغلب صباح الرديف باكو على قراباغ الرديف أغدام ضيفه بهدفين دون رد في الجولة الحادية والعشرين بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 104 المنظمة على ملعب بنك رسبوبليكا أرينا في باكو قادها الحكم رحيموف دون حضور جماهير.

    وسجل هدفي صاحب الارض جمال د45+1 وفريد د77 من ركلة الجزاء.

    وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الارض و7 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

    واضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع الى الفترة الاولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.

    وبهذا الفوز استقر الناديان بموقعهما صباح الرديف رابعا برصيد 35 نقطة وقراباغ الرديف خامسا برصيد 27 نقطة.

    AZERTAG.AZ :صباح الرديف يتغلب على قراباغ الرديف
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