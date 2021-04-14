نفطجي الرديف يسحق كشلة الرديف برباعية نظيفة

باكو، 13 أبريل، أذرتاج

سحق نفطجي الرديف باكو كشلة الرديف باكو ضيفه بأربعة أهداف دون رد في الجولة الحادية والعشرين بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 103 المنظمة على ملعب مركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم في باكو قادها الحكم بكروف دون حضور جماهير.

وسجل اهداف صاحب الارض جمالوف د7 من ركلة الجزاء وزمانوف د20 وعسكروف د53 وذو الفقارلي د74.

وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الارض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الفترة الاولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة عزز نفطجي الرديف موقعه ثانيا برصيد 46 نقطة بينما تراجع كشلة الرديف الى المركز الثامن برصيد 18 نقطة.