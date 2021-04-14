توران طاووس يتجاوز سومغايت الرديف بثلاثة دون رد

طاووس، 13 أبريل، أذرتاج

تجاوز توران طاووس سومغايت الرديف بثلاثة اهداف دون رد في الجولة الحادية والعشرين بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 102 المنظمة على ملعب طاووس المركزي قادها الحكم حاجييف دون حضور جماهير.

وسجل أهداف صاحب الارض مسيموف د48 وتقييف د66 وتقييف الاصغر د90+4.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الارض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

واضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع الى الفترة الاولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

بهذا الانتصار يتبع توران طاووس صاحب المركز الثاني بفارق 3 نقاط برصيد 43 نقطة فيما ظل سومغايت تاسعا برصيد 17 نقطة.