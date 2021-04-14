حديقة الغنائم العسكرية تمثل قوة جيشنا - صورة وفيديو

باكو، 14 أبريل، أذرتاج

لم تكن حديقة أخرى في تاريخ أذربيجان فخورة وفريدة من نوعها مثل حديقة الغنائم العسكرية. تحولت وحدة الدولة والشعب إلى قبضة من حديد في الحرب الوطنية. كانت تلك القبضة الحديدية هي التي سحقت رأس العدو. وتعرض المعدات العسكرية والآليات العسكرية وكذلك الذخيرة الأرمينية التي اغتنمها الجيش الاذربيجاني من العدو في معارك قره باغ في هذه الحديقة وتبين قوة جيشنا.

يمكن رؤية مشهد الانتصار في الحرب التي استمرت أربعة وأربعين يوماً في حديقة الغنائم العسكرية في"البولفار الجديد" في الجزء الأكثر روعة من باكو. تظهر بطولة جيشنا بوضوح أثناء السير في هذه الحديقة. عند دخول الحديقة التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم ذي الصلة الصادر عن رئيس أذربيجان والقائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف يشعر المرء بأنه في ساحة المعارك. وهناك أكثر من 300 عرض عسكري. يشاهد الشخص الذي يدخل الحديقة أولاً لوحة تحمل أرقام الشاحنات العسكرية الأرمينية المدمرة ولوحة تصوير مسار الحرب.

المقاعد في الحديقة مصنوعة من صناديق قذائف وأعمدة الإنارة مصنوعة من أغلفة القذائف وصناديق القمامة مصنوعة من قذائف المدفعية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعدات كانت تعود إلى القوات المسلحة الأرمينية.

كان العدو يدعي أنه في حالة بداية الحرب ستصل قواته إلى باكو، حقاً قد تظاهرت معداته العسكرية وأسلحه ودباباته ومدفعيته في عاصمتنا. ولكن كيف؟! وهذا واضح. لم ير الأرمن حتى في منامهم أن معداتهم العسكرية ستقف في حديقة الغنائم العسكرية في وسط باكو بأضوائها المطفأة وبوضعها المدمر.

تم نصب لافتة بأرقام شاحنات العدو العسكرية في المنتزه وعبارة "كاراباخ هي أذربيجان!" ينعكس الشعار. ستنقل هذه الحديقة إلى الجيل القادم قوة الجيش الأذربيجاني، وكيف اخترق ببطولة التحصينات التي بنتها أرمينيا لمدة ثلاثين عامًا، وفخر شهدائنا وقدامى المحاربين الذين قدموا لنا هذا النصر التاريخي.

وتجدر الإشارة إلى أن من بين الغنائم المعروضة في الحديقة منظومة الصواريخ المضادة للطائرات KUB وهي عبارة عن معدات ثقيلة من طراز كاتربيلر وأنها تعد من أحد الأمثلة على ذلك. وأنها في حالة جيدة. يتم عرض حوالي 150 من المعدات الثقيلة المدمرة للعدو ودبابات T-72 وعربات المشاة القتالية ووحدة المدفعية ذاتية الدفع 2S1 “Qvozdika و منظومة الصواريخ المضادة للطائرات Osa وغيرها من المعروضات هنا.

تقدم أذرتاج تقريراً بالصور والفيديو من حديقة الغنائم العسكرية.

يمكن مشاهدة الفيلم في رابط https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16183279265597543581.mp4