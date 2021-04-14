صدور مقال يتحدث عن السلام والمشاكل في جنوب القوقاز على موقع "الدبلوماسية الحديثة"

باكو، 14 أبريل، أذرتاج

نشرت إسميره جعفروفا، عضوة مجلس الإدارة لمركز تحليل العلاقات الدولية مقالاً بعنوان "السلام ، المشاكل والآفاق في جنوب القوقاز بعد الحرب" على موقع "الدبلوماسية الحديثة."

أفاد المركز أذرتاج أن اكتشاف بقايا الصاروخ الباليستي "إسكندر إم" من قبل الوكالة الوطنية الأذربيجانية لمكافحة الألغام (ANAMA) يحتاج إلى بعض الإيضاحات. يمكن أن يؤدي عدم وجود إجابات مقنعة إلى افتراضات خطيرة. وبحسب الكاتبة فإن هذه المشكلة تحول دون الانتقال السلس إلى فترة إعادة التأهيل بعد الصراع.

تشير المؤلفة إلى أن التهديد الذي تشكله الألغام في الأراضي الأذربيجانية المحتلة في الماضي حاد للغاية: "وفقاً للتقديرات الأولية، قد يستغرق إبطال القذائف والذخائر في المناطق المحررة من 5 إلى 6 سنوات و قد تستغرق التطهير الكامل للمناطق الملغومة من 10 إلى 13 عاماً ".

وتشير إسميره جعفروفا إلى أن المشكلة تفاقمت بسبب حقيقة أنه على الرغم من كل مبادرات حسن النية التي قدمتها أذربيجان لإقامة علاقات اقتصادية مع أرمينيا فإن أرمينيا ترفض تزويد أذربيجان بخرائط الحقول الملغومة.

في الختام، كتبت إسميره جعفروفا أن تعقيد القضايا العالقة يتطلب الشفافية والتعاون والتسوية المتبادلة.