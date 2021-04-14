لقاء على انفراد بين رئيسي أذربيجان وبيلاروس

باكو، 14 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

عقد في 14 أبريل اليوم اجتماع على انفراد بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو وذلك عى هامش زيارته الى أذربيجان.

افادت وكالة اذرتاج ان الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف استقبل اليوم رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.

والتقطت صور تذكارية للرئيسين.