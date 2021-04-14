بيان صحفي مشترك للرئيسين الأذربيجاني والبيلاروسي
AzerTAg.az
١٤.٠٤.٢٠٢١ [١٨:١٥]
باكو، 14 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
أدلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس جمهورية بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو ببيان صحفي مشترك عقب مراسم توقيع الوثائق في 14 أبريل.
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