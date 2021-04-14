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    أخبار رسمية


    بيان صحفي مشترك للرئيسين الأذربيجاني والبيلاروسي

    ١٤.٠٤.٢٠٢١ [١٨:١٥‎]

    باكو، 14 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    أدلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس جمهورية بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو ببيان صحفي مشترك عقب مراسم توقيع الوثائق في 14 أبريل.

    AZERTAG.AZ :بيان صحفي مشترك للرئيسين الأذربيجاني والبيلاروسي
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