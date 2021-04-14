أذربيجان: تسجيل 2293 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2071 حالة شفاء ووفاة 31 شخصا
AzerTAg.az
١٤.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٠٦]
باكو، 14 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)
سجلت إصابة 2293 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 2071 مصاب هذا المرض وتوفي 31 شخصا مصابا بالفيروس.
قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 291 ألف و894 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 255 ألف و833 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4009 مريض ويستمر علاج 32052 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و54 ألفا و472 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 14086 فحص طبي.
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