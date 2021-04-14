تطعيم 31 الفا و28 شخصا في أذربيجان اليوم

باكو، 14 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 3128 شخص تم تطعيمهم في 14 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه حتى الآن، تم تطعيم مليون و243 الف و191 شخص في بلدنا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الأولى 813 ألف و413 وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الثانية 429 ألف و778.