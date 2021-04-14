رئيس بيلاروس يختتم زيارة عمل لأذربيجان
AzerTAg.az
١٤.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٢٨]
باكو، 14 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
اختتم رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو اليوم زيارة عمل له إلى جمهورية أذربيجان.
افادت وكالة أذرتاج انه كان في وداعه النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ونائب وزير الخارجية خلف خلفوف وغيرهما من كبار المسئولين.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٤.٠٤.٢٠٢١ [١٤:٣٢]
١٣.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٣٤]
١٣.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٢٠]
١٣.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:١٩]
١٤.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٢٨]
١٤.٠٤.٢٠٢١ [١٤:٣٢]
١٣.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٣٤]
١٣.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٢٠]
١٤.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٥٠]
١٤.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٣٧]
١٤.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٣٢]
١٤.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٣٢]
٠٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٠٦]
٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٠١]
٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:١٢]
١٣.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٥٤]
١٢.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٤٧]
١٠.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٤٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٩]
١٤.٠٤.٢٠٢١ [١٩:١٢]
١٤.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٠٦]
١٣.٠٤.٢٠٢١ [١٨:٠٩]
١٣.٠٤.٢٠٢١ [١٨:٠٣]
١٣.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٣١]
١٣.٠٤.٢٠٢١ [١٥:٣٨]
١٣.٠٤.٢٠٢١ [١٥:١٠]
١٢.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:١٦]
١٤.٠٤.٢٠٢١ [١٦:٣٧]
١٤.٠٤.٢٠٢١ [١٢:٣٧]
١٣.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٣]
١٣.٠٤.٢٠٢١ [١٤:٣١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك