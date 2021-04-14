رئيس بيلاروس يختتم زيارة عمل لأذربيجان

باكو، 14 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

اختتم رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو اليوم زيارة عمل له إلى جمهورية أذربيجان.

افادت وكالة أذرتاج انه كان في وداعه النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ونائب وزير الخارجية خلف خلفوف وغيرهما من كبار المسئولين.