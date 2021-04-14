ايران وروسيا توقعان وثيقة حول افتتاح المركزين الثقافيين

باكو، 14 أبريل (أذرتاج)

تم التوقيع على وثيقة بين ايران وروسيا حول افتتاح المركزين الثقافيين لكلا البلدين اثناء الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الي ايران.

افادت وكالة أذرتاج ان الوزيرين لافروف وظريف اتفقا على افتتاح المركز الثقافي لكلا البلدين في طهران وموسكو.

رد الوزيران على اسئلة الصحفيين عقب حفل التوقيع. قيل ان افتتاح المركزين الثقافيين سيساهم في تعزيز العلاقات بين الشعبين.

قال لافروف ان اللقاء شهد مناقشة آفاق العلاقات المتبادلة ومسائل الامن الاقليمي.