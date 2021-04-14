"سوكار" و"بيلنفطخيم" البيلاروسية توقعان مذكرة تفاهم

باكو، 14 أبريل (أذرتاج)

تم التوقيع في 14 أبريل على مذكرة تفاهم بين شركة النفط البيلاروسي وشركة سوكار الاذربيجانية. وقع على الوثيقة رئيس سوكار رونق عبداللايف ورئيس شركة بيلنفطخيم آندري ريباكوف.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن سوكار ان المذكرة تقضي بتوسيع الامكانيات بين الطرفين في مجال انتاج النفط ومنتجاته وتسويقها.

بناء على المذكرة، سيكون التعاون في مجال تطوير العلاقات المتبادلة في مجال تسويق النفط الاذربيجاني الى بيلاروس وتفعيل الحوار بين منتجي ومستهلكي الاحتياطيات الهيدروكاربونية واجراء مراجعة الحسابات الفنية لزيادة كفاءة التشغيل في مصانع تكرير النفط في بيلاروس وغيرها من المجالات.

كذلك تنص الوثيقة على مسائل الشراكة في مجال تسويق المنتجات البترولية من بيلاروس ومشاريع مشتركة للاستثمارات وبيع منتجات النفط من قبل سوكار في السوق البيلاروسي.