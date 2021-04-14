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    اقتصاد


    أذربيجان تصدر منتجات إلى 79 دولة خلال شهرين

    ١٤.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٣٧]

    باكو، 14 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    أجرت الكيانات القانونية والأفراد في جمهورية أذربيجان عمليات تجارية مع شركاء في 142 دولة.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم تصدير المنتجات إلى 79 دولة واستيرادها من 133 دولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر منتجات إلى 79 دولة خلال شهرين
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