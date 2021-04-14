جورجيا وطاجكستان تتعاونان في النقل البري الدولي

تبيليسي، 14 أبريل (أذرتاج).

وقعت جورجيا وطاجكستان على معاهدة "حول مواصلات النقل الدولي" بغرض تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي.

أفاد مراسل أذرتاج من تبيليسي ان الوثيقة وقع عليها وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية ناتيا تورناوا ووزير النقل الطاجكستاني عظيم ابراهيم اثناء زيارته الى تبيليسي.

أفادت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية ان كلا البلدين يتمتعان بخبرة كبيرة في مجال النقل البري ومواصلات النقل البرية.

ستساهم الوثيقة الموقعة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

يشار الى ان جورجيا وطاجكستان تتعاونان في اطار مشروع تراسيكا وممر النقل بين اوروبا والقفقاز وآسيا. تصدر جورجيا الى طاجكستان المنتجات الغذائية والادوية ومنتجات الصناعة الغابية والاجهزة الكهربائية والأثث.