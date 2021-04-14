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    حكومة تركيا ارسلت الى ليبيا 150 ألف جرعة من لقاح الكوفيد

    ١٤.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٠]

    أنقرة، 14 أبريل (أذرتاج).

    أرسلت حكومة تركيا الى ليبيا 150 ألف جرعة من اللقاح ضد فيروس كوفيد 19.

    افادت وكالة أذرتاج ان هذا اعلنته وزارة الدفاع الوطنية التركية. قيل ان اللقاح ارسل من انقرة في 14 أبريل عبر طائرة نقل تابعة للقوات المسلحة التركية.

    يجب الذكر ان الاتفاق تم التوصل اليه اثناء زيارة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة مع رفقة وفد موسع الى تركيا في 12 ابريل.

    AZERTAG.AZ :حكومة تركيا ارسلت الى ليبيا 150 ألف جرعة من لقاح الكوفيد
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