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    سياسة


    رئيس الوزراء الاذربيجاني يلتقي السفير التركي

    ١٤.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٧]

    باكو، 14 أبريل (اذرتاج).

    التقى رئيس الوزراء الاذربيجاني علي اسدوف في 14 أبريل السغير التركي في اذربيجان إركان اوزورال بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء ان الطرفين اعربا في اللقاء عن امتنانهما لمستوى تطوير علاقات الاخوة بين اذربيجان وتركيا في المجالات المختلفة. قيل ان الرئيس الأذربيجاني اشاد بنشاط السفير في اذربيجان.

    تمنى رئيس الوزراء لسفير تركيا دوام النجاحات في عمله المقبل.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء الاذربيجاني يلتقي السفير التركي
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