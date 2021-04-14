باكو، 14 أبريل (أذرتاج) اقيم لقاء عبر الاتصال المرئي بين المجير العام للبريد الاذربيجاني الحكومي افغان جليلوف ورئيس منظمة البريد والتلغراف التركية خاقان كولتين. افادت وكالة أذرتاج ان مؤسسة البريد الاذربيجاني (اذربوتش) ومؤسسة التلغراف والبريد التركية واصلتا تعاونهما بنجاح في فترة الجائحة. نوقشت في اللقاء مسائل التعاون بين المؤسستين في مجال البريد والمجال المالي. تم الاشارة الى اهمية الاعمال المقامة في تبادل الطرود البريدية الدولية ونظام التحويلات النقدية. كما نوقشت في اللقاء الافتراضي المسائل ذات الاهتمام المشترك.

AZERTAG.AZ : مناقشات بين رئيسي البريد الاذربيجاني ومؤسسة التلغراف والبريد التركية

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