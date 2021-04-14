إيران تسلم مذكرة احتجاج الى السفير البرتغالي

طهران، 14 أبريل (أذرتاج).

تم استدعاء السفير البرتغالي كارلوس كوستا الى وزارة الخارجية الايرانية وتم تسليم مذكرة احتجاج له.

افاد مراسل اذرتاج من طهران ان فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على 8 كبار مسئولين ايرانيين و3 منظمات ردا على انتهاك حقوق الانسان لقي احتجاجا شديدا في ايران.

استدعي سفير البرتغال التي ترأس الاتحاد الاوروبي الى وزارة الخارجية الايرانية. لفت انتباه السفير إلى ان العقوبات تحمل طابعا سياسيا وهي غير عادلة. لهذا السبب توقف طهران الرسمية التعاون مع الاتحاد الاوروبي في مكافحة الارهاب الدولي وتهريب المخدرات والهجرة غير القانونية.

قال السفير انه سيبلغ بروكسل احتجاج ايران.