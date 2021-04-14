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    كازاخستان تنظر في مسألة تقليل عدد رحلات جوية مع تركيا بسبب الجائحة

    ١٤.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٣٥‎]

    نورسلطان، 14 أبريل (أذرتاج)

    تنظر كازخستان في مسألة تقليل عدد رحلات جوية مع تركيا انطلاقا من تدهور الوضع الوبائي فيها.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن موقع "انفورم" الكازاخي ان هذا اعلنته رئيسة لجنة المراقبة الوبائية والصحية آيجان يسمحمدوفا.

    قالت انه طرحت في اجتماع اللجنة بين الادارات اقتراحات لتقليل عدد الرحلات الجوية مع تركيا. اضافت ان مؤشر الاصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في تركيا اكثر بنسبة 5.5 مرة مما يسجل في كازاخستان.

    AZERTAG.AZ :كازاخستان تنظر في مسألة تقليل عدد رحلات جوية مع تركيا بسبب الجائحة
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