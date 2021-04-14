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    سياسة


    زاخاروفا: وزارتا الخارجية الروسية والاذربيجانية تمارسان حوارا فاعلا جدا

    ١٤.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٠١]

    موسكو، 14 أبريل، أذرتاج

    قالت ماريا زاخاروفا إن وزارتي الخارجية الروسية والاذربيجانية تمارسان حوارا فاعلا جدا.

    أفادت أذرتاج عن زاخاروفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية قولها في لقاء جمعها مع صحفيين أجانب معتمدين لدى الاتحاد الروسي إن لقاء جرى مؤخرا مع وزير الخارجية الأذربيجاني على هامش مجلس وزراء الخارجية لرابطة الدول المستقلة. ويسعني القول بأن هذه العلاقات ستواصل. ولا يسعني الحين أن اعلن عن ذلك لاننا نمارس ذلك على اساس متبادل ولكن هذه العلاقات تستمر ويمارس حوار فاعل عن طريق السفارتين.

    عبد الله يفا مراسلة أذرتاج

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