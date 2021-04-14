مندوب نخجوان الدائم في باكو يستقبل سفير تركيا

باكو، 14 أبريل، أذرتاج

استقبل رئيس مندوبية جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي الدائمة في باكو بختيار عسكروف 13 ابريل سفير تركيا في أذربيجان أركان أوزورال بمناسبة انتهاء مدة عمله الدبلوماسي في البلد.

أفادت أذرتاج عن بيان مندوبية نخجوان في باكو أن رئيس المندوبية عسكروف رفع شكره باسم قيادة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي للسفير اركان اوزورال على خدماته الرامية الى المزيد من تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين الشقيقين والعلاقات الاستراتيجية الشاملة وفي الوقت ذاته العلاقات رفيعة المستوى المقامة مع الجمهورية ذات الحكم الذاتي وتوسيعها وتطوير التعاون الوثيق الشامل خلال فعالياته في البلد.

واعرب السفير اركان اوزورال عن الامتنان العميق لرئيس المجلس الاعلى النخجواني واصل طالبوف ومندوبية نخجوان الدائمة في باكو على الصداقة الصديقة والاخوة والتعاون المخلص والاهتمام والدقة خلال فترة عمله الدبلوماسي في البلد.