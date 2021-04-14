وحدة عسكرية وقيادة حدودية جديدة بمحافظة قبادلي في حدود أرمينيا تباشر فعاليات خدمية قتالية

قبادلي، 14 أبريل، أذرتاج

باشرت وحدة عسكرية وقيادة حدودية جديدة في اراضي محافظة قبادلي عند حدود أرمينيا فعاليات خدمية قتالية 14 ابريل اليوم.

أفادت أذرتاج عن بيان جهاز حرس الحدود أن نائب قائد حرس الحدود اللواء الهام مهدييف ألقى كلمة في حفل منظم بهذه المناسبة نقل فيها تحيات وتهاني رئيس حرس الحدود الفريق اول ائلتشين قولييف بمناسبة بدء نشاط الوحدة العسكرية والقيادة الحدودية الى الموظفين وأفراد الوحدة.

واكد في خطابه على أن جهاز حرس الحدود يواصل اقامة مخافر حدودية جديدة لدى اراضي البلد المحررة من الاحتلال بما يصب في الدفاع عن حدود البلد وبناء البنية التحتية الحديثة لحماية الحدود الدولية تحت قيادة الرئيس القائد الاعلى إلهام علييف.

وبعد قص الشريط الرمزي ايذانا بافتتاح الوحدة العسكرية الجديدة تفقد المشاركون الظروف الممهدة لدى الوحدة العسكرية والقيادة الحدودية الجديدة لتنظيم خدمة قتالية لها وتعرفوا الى غرف خدمية والوسائل التقنية والفنية ومراكب النقل والقتال.