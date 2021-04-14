باكو، 14 أبريل، أذرتاج

جرى 14 ابريل حفل توقيع الوثائق الأذربيجانية البلاروسية بحضور رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية بلاروس ألكساندر لوكاشينكو.

أفادت أذرتاج أن "مذكرة تفاهم في التعاون في مجال البيطرية بين الوكالة الأذربيجانية للأمن الغذائي ووزارة الزراعة والتغذية البلاروسية " وقع عليها وزير الزراعة الأذربيجاني انام كريموف ونظيره البلاروسي ايفان كروبكو.

كما وقع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مع زميله البلاروسي فلاديمير ماكي على "مذكرة تفاهم في التعاون في مجال السياحة بين الوكالة الأذربيجانية للسياحة والوكالة البلاروسية الوطنية للسياحة" وعلى "مذكرة تفاهم في مسائل التعاون في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة الأذربيجانية ووزارة الطاقة البلاروسية".