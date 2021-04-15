وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية آغ أويوق المحررة في محافظة زنقيلان (فيديو)
AzerTAg.az
١٥.٠٤.٢٠٢١ [١٤:٣٢]
باكو، 15 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية آغ أويوق بمحافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16184665542079911788.mp4
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