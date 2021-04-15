باكو، 15 أبريل / نيسان، (أذرتاج) نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية آغ أويوق بمحافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني. تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو: https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16184665542079911788.mp4

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية آغ أويوق المحررة في محافظة زنقيلان (فيديو)

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