القائم بالاعمال في السفارة الإماراتية: أعجبت بالتعددية الثقافية الأذربيجانية والتسامح الذي تتسم به

باكو، 15 أبريل (أذرتاج).

تحدث القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في باكو السيد عبدالله الشامسي لوكالة الانباء الأذربيجانية الحكومية حول اتفاقية السلام الإبراهيمي وذلك بمناسبة الاحتفال بشهر رمضان المبارك، قائلاً بأن هذا الاتفاق، يشكل خطوة مهمة لإحلال السلام في المنطقة، وفي إطار التعامل مع القضية العربية - الإسرائيلية، توصلنا إلى نهج مختلف، أعطينا من خلاله الأولوية لثقافة الحوار والتسامح ”.

وأكد السيد الشامسي بأن هذه الاتفاقية تمهد الطريق نحو مستقبل أفضل للشعوب والأجيال القادمة في المنطقة: "الإمارات دولة تقدمية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى ذلك، تتمتع المنطقة نفسها بإمكانيات كبيرة، بما في ذلك الاقتصاد والعلوم المتقدمة والبحث العلمي، والتي من شأنها توفير فرص أفضل وإنشاء قنوات ومنصات جديدة لتعزيز التكامل والتعاون المشترك بين دول وشعوب المنطقة " .

وأضاف بأن المزيد من التعاون والتكامل البناء بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، والعمل على تعزيز قدرة البلدين في العديد من المجالات، سيساهم بلا شك في تعزيز المفهوم الإقليمي للتنمية.

وشدد القائم بالأعمال على حقيقة أن الاتفاق الإبراهيمي يضع أولاً وقبل كل شيء، أسس السلام في المنطقة:

" لطالما لعبت دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً مهماً في المنطقة، وكان لها أثرها الإيجابي، في السعي نحو الأفضل، والبحث عن المزيد من الفرص وتحقيق إنجازات جديدة".

وأعرب السيد عبد الله الشامسي عن إعجابه بالتعددية الثقافية الأذربيجانية والتسامح الذي تتسم به، وقال إن الإمارات العربية المتحدة وأذربيجان احتضنتا جنسيات من أديان ومعتقدات مختلفة مع احترام الآخرين ورفض التعصب، وأكد على أن" القيم الإنسانية - هي القيم الأهم في مجتمعاتنا ".

وفي الختام تقدم السيد عبدالله الشامسي بالشكر والتقدير لوكالة الأنباء أذرتاج، وأطيب التمنيات إلى الشعب الأذربيجاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .