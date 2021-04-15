أذربيجان: تسجيل 2317 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2109 حالة شفاء ووفاة 36 شخصا

باكو، 15 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)

سجلت إصابة 2317 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 2109 مصاب هذا المرض وتوفي 36 شخصا مصابا بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 294 ألف و211 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 257 ألف و942 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4045 مريض ويستمر علاج 32224 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و68 ألفا و679 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 14207 فحص طبي.