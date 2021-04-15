تطعيم 28 الفا و600 شخص في أذربيجان اليوم
AzerTAg.az
١٥.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٤٤]
باكو، 15 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)
قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 28 الفا و600 شخص تم تطعيمهم في 15 أبريل.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه حتى الآن، تم تطعيم مليون و271 الف و781 شخص في بلدنا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.
بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الأولى 837 ألف و304 وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الثانية 434 ألف و487.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٥.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٠٠]
١٤.٠٤.٢٠٢١ [١٩:١٢]
١٤.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٠٦]
١٥.٠٤.٢٠٢١ [٢١:١٦]
١٥.٠٤.٢٠٢١ [١٤:٣٢]
١٥.٠٤.٢٠٢١ [١١:٥٦]
١٤.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٥٦]
١٥.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٣٠]
١٥.٠٤.٢٠٢١ [١٤:٠٠]
١٥.٠٤.٢٠٢١ [١٣:٥٠]
١٥.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:٥٧]
١٥.٠٤.٢٠٢١ [١٣:٣٦]
١٥.٠٤.٢٠٢١ [١٣:٢٦]
٠٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٠٦]
٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٠١]
١٣.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٥٤]
١٢.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٤٧]
١٠.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٤٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٩]
١٥.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٤٤]
١٥.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٠٠]
١٤.٠٤.٢٠٢١ [١٩:١٢]
١٥.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٠٠]
١٤.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٢٥]
١٣.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٣١]
١٣.٠٤.٢٠٢١ [١٥:٣٨]
١٥.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٥٠]
١٥.٠٤.٢٠٢١ [١٨:١٦]
١٥.٠٤.٢٠٢١ [١٤:١٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك