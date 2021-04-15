تطعيم 28 الفا و600 شخص في أذربيجان اليوم

باكو، 15 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 28 الفا و600 شخص تم تطعيمهم في 15 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه حتى الآن، تم تطعيم مليون و271 الف و781 شخص في بلدنا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الأولى 837 ألف و304 وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الثانية 434 ألف و487.