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    سياسة


    بحث مسائل التعاون العسكري الفني بين أذربيجان وبلاروس

    ١٥‎.٠٤.٢٠٢١ [٢١:١٦]

    باكو، 15 أبريل، أذرتاج

    استقبل وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف 15 ابريل اليوم رئيس اللجنة العسكرية الصناعية البلاروسية الحكومية دميتري بانتوس الذي يزور البلد حاليا مع الوفد المرافق له.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن الطرفين بحثا الوضع الراهن للتعاون العسكري الفني بين أذربيجان وبلاروس وآفاق تطويره وكذلك سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ : بحث مسائل التعاون العسكري الفني بين أذربيجان وبلاروس
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    بحث مسائل التعاون العسكري الفني بين أذربيجان وبلاروس