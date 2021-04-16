بدء تصوير فيلم "مريم" قريبا

باكو، 16 أبريل، أذرتاج

اطلقت دار السينما "أذربيجان فيلم" باسم جبارلي استعدادات تصوير فيلم "مريم".

أفادت أذرتاج أن صورا خاصة للمرحلة ما قبل انتاج الفيلم نشرتها دار السينما.

وقالت إن تصوير الفيلم يجري فترة مايو ويونيو العام الحالي في محافظات شاكي وقاخ وزاقاتالا وبالاكن.

خط حبكة السيناريو للفيلم الذي كتبه ائلتشين موسى اوغلو مبني على قدوم مريم الى اذربيجان لملاقاة والدها الذي كانت عالمة منذ السنوات الطويلة انه ميت. وبعدما وجدت والدها لدى في مستشفى للأمراض النفسية الواقعة في المنطقة النائية لاقت مريم حقيقة جديدة وفي هذه النقطة يطرأ سؤال خالد وهو "وما الأمر الآن؟".