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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية باغبانلار المحررة في محافظة أغدام (فيديو)

    ١٦.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٥‎٠]

    باكو، 16 أبريل / نيسان، )أذرتاج(

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية باغبانلار المحررة في محافظة أغدام من وطأة الاحتلال الأرميني.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16185533404762824649.mp4

    AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية باغبانلار المحررة في محافظة أغدام (فيديو)
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