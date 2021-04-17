صورة تظهر الفظائع التي ارتكبها الأرمن في كنجة تحصل على لقب "أفضل صورة صحفية لهذا العام" في تركيا

أنقرة، 17 أبريل، أذرتاج

أعلنت الرابطة التركية للمصورين الصحفيين (Türkiye Foto Muhabirleri Derneği) أسماء الفائزين بجوائز "صور الصحافة لعام 2021".

أفادت أذرتاج أنه تم تقديم ما مجموعه 5 آلاف و188 صورة لمسابقة الصور لهذا العام. فازت خمس أعمال من أذربيجان، بما في ذلك 4 صور وجلسة تصوير واحدة بجوائز. وقد مُنحت جائزة "أفضل صورة الصحافة لهذا العام" للمراسل المصور لصحيفة "صباح" التركية أوغور يلدريم الذي صور لحظة تلقي امرأة نبأ وفاة إحدى أقارب نتيجة القصف الصاروخي على كنجه من قبل أرمينيا. بالإضافة إلى ذلك، منحت جلسة التصوير الفوتوغرافي للمصور الصحفي أوغور يلدريم والتي تم التقاطها خلال الحرب المستمرة 44 والتي تعكس فرحة الشعب الأذربيجاني بتحرير شوشا من احتلال العدو جائزة " تقرير مصور لهذا العام"، إلى جانب جائرة "الأتراك في الخارج" للإدارة العامة لجاليات الأتراك والأقارب المقيمين خارج تركيا .

تجدر الإشارة إلى أن الرابطة التركية للمصورين الصحفيين تأسست عام 1985. يعتقد الخبراء أن الصور المعروضة في المسابقة لهذا العام هي الأكثر جاذبية من بين الصور التي منحتها الجمعية على مدار الـ 31 عاماً الماضية.