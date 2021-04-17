بحث الخطط التنفيذية لبرامج التعاون بين الإيسيسكو وأذربيجان في العلوم والتكنولوجيا

باكو، 17 أبريل (أذرتاج).

عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) اجتماعا مع اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بجمهورية أذربيجان، لتحديد إطار العمل وبحث الخطط التنفيذية والجدول الزمني للبرامج والأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة بالتعاون بين الإيسيسكو وأذربيجان، بمجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، في إطار علاقات الشراكة بين الجانبين.

وقد مثل الإيسيسكو في الاجتماع، الذي تم عبر تقنية الاتصال المرئي يوم الأربعاء (14 أبريل 2021)، كل من: الدكتور رحيل قمر، مدير قطاع العلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد شريف، مستشار بالقطاع، والدكتور فؤاد العيني، خبير بالقطاع، فيما مثل الجانب الأذربيجاني السيد واصف ايواز زاده، أمين اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بجمهورية أذربيجان، والدكتورة ليلى تاغي زاده، عضو اللجنة.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان تنظيم ورشة عمل تدريبية في الهندسة العكسية بالعاصمة باكو، حول أساسيات الأجهزة وتطوير الأدوات الصغيرة، والمعدات والأدوات الطبية الحيوية، من حيث الأساسيات وجوانب التصميم، وكذلك الأجهزة المتقدمة في التشخيص.

كما تمت مناقشة مقترح برنامج تدريبي يتم تنفيذه في باكو خلال شهر يوليو 2021، ويتضمن معسكرا لمدة ثلاثة أيام لتدريب الشباب على كيفية إنشاء وتطوير مشاريع صغيرة في مجال التكنولوجيا والابتكار، ودورة مكثفة تستمر ستة أسابيع لتطبيق ما تلقوه من تدريبات لبدء أعمالهم الخاصة. وستكون انطلاقة هذا البرنامج في أذربيجان، بالتعاون مع وزارتي الزراعة، والنقل والاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، في جمهورية أذربيجان، وسيتم تنفيذ هذا البرنامج لاحقا في 10 دول أخرى.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى مناقشة الندوة، التي سيعقدها قطاع العلوم والتكنولوجيا في مدينة أكادير بالمملكة المغربية خلال شهر يونيو 2021، حول "المدن المستدامة والذكية".