أذربيجان تصدر النفط بقيمة ملياري دولار خلال يناير – فبراير

باكو، 17 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

تفيد معطيات شركة النفط الوطنية الأذربيجانية "سوكار" وشركة التشغيل الدولية الأذربيجانية أنه تم تصدير 4 ملايين و847.6 الف طن من النفط الخام بقيمة مليار و969.6 مليون دولار أمريكي من البلد خلال فترة يناير – فبراير من العام الماضي، حسبما افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هبئة الاحصاء الحكومية.