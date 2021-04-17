أذربيجان تصدر النفط بقيمة ملياري دولار خلال يناير – فبراير
AzerTAg.az
١٧.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٢٩]
باكو، 17 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
تفيد معطيات شركة النفط الوطنية الأذربيجانية "سوكار" وشركة التشغيل الدولية الأذربيجانية أنه تم تصدير 4 ملايين و847.6 الف طن من النفط الخام بقيمة مليار و969.6 مليون دولار أمريكي من البلد خلال فترة يناير – فبراير من العام الماضي، حسبما افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هبئة الاحصاء الحكومية.
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