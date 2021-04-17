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    حجم بعض منتجات النفط والغاز المصدرة

    ١٧.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٣٥‎]

    باكو، 17 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان 50.5 ألف طن من الكيروسين المستخدم في المحركات النفاثة وأغراض أخرى بقيمة 39 ألف دولار خلال أشهر يناير - فبراير من عام 2021.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية أنه تم تصدير 107.9 ألف طن من المقطرات الثقيلة بقيمة 41.98 مليون دولار أو 9.28 ألف طن من الغاز المسال بقيمة 15.47 مليون دولار و64.19 ألف طن من فحم الكوك بقيمة 3.85 مليون دولار.

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