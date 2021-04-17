وفد المجلس الوطني يشارك في فعاليات منظمة على هامش الدورة الربيعية للجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة

سانت بطرسبورغ، 17 أبريل، أذرتاج

زارت رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا مدينة سانت بطرسبورغ للمشاركة في الدورة الربيعية للجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة على رأس وفد برلماني.

وحضر أعضاء الوفد الأذربيجاني فعاليات منظمة على هامش الدورة.

أفادت أذرتاج عن بيان المجلس الوطني أن رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا شاركت 15 ابريل في اجتماع مجلس الجميعة البرلمانية لرابطة الدول المستقلة. ونظر الاجتماع في الوثائق المطروحة للنقاش في الجلسة العامة الـ52 للمنظمة بجانب بحث عدد من المسائل الخاصة بفعاليات المنظمة.

وحضر وفد المجلس الوطني 16 ابريل الجلسة العامة الـ52 للجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة. وبحثت الجلسة وثائق معدّة من قبل الجمعية.

وعقدت على هامش الدورة الربيعية للجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة جلسات للجان الدائمة للمنظمة ايضا.

شارك نائب المجلس الوطني أروز نقييف في جلسات نظمتها اللجنة المشتركة واللجنة الدائمة لشؤون الدفاع والأمن تكريسا لتحسين التشريع في مجال الأمن ومكافحة التحديات الجديدة والتهديدات. كما حضر النائب أمين حاجييف جلسة اللجنة الدائمة للشؤون السياسية والتعاون الدولي والدورة المكرسة لشؤون الديمقراطية في ظل عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وشارك النائب رفأت قولييف في جلسة اللجنة الدائمة لشؤون الاقتصاد والمالية وانتخب فيها نائبا لرئيس للجنة الدائمة لشؤون الاقتصاد والمالية للجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة.

وحضر النواب نظامي سفروف وارزو نقييف وأمينة أقازاده في حلقات المؤتمر المكرس لمحاربة الارهاب والتطرف للجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة وأدلوا بمواقفهم من المسائل المطروحة للبحث.

وشارك في فعاليات منظمة على هامش الدورة الربيعية رئيس جهاز المجلس الوطني صفاء ميرزايف والمندوب الدائم للمجلس الوطني لدى الجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة نائب الامين العام آيدين جعفروف.

واختتمت الزيارة 16 ابريل.