تسهيل إجراءات التأشيرة للأجانب القادمين إلى بلدنا فيما يتعلق بتنظيم سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 أذربيجان

باكو، 17 أبريل، أذرتاج

وقع الرئيس إلهام علييف في 17 أبريل على مرسوم "بشأن تبسيط إجراءات التأشيرة للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية القادمين إلى جمهورية أذربيجان فيما يتعلق بتنظيم وإقامة سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في أذربيجان لعام 2021".

أفادت أذرتاج أنه وفقاً للمرسوم، يمكن للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين يصلون إلى أذربيجان بخصوص تنظيم وعقد سباق 2021 للفورمولا 1 في أذربيجان الحصول على تأشيرات في المطارات الدولية لجمهورية أذربيجان في الفترة من 1 مايو إلى 15 يونيو 2021.

تعتبر إحدى المستندات التالية أساسًا لإصدار التأشيرة:

- بطاقة الاعتماد تؤكد الاعتماد أصولاً وفقاً للقواعد ذات الصلة لشركة Formula One Management Limited وللاتحاد الدولي للسيارات اللتين هما منظمتان دوليتان لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا1.

- بطاقة اعتماد تؤكد الاعتماد في شركة العملية لحلقة مدينة باكو (Operating Company Baku City Ring) .

على وزارة الخارجية إبلاغ شركة Formula One Management Limited والاتحاد الدولي للسيارات والهيئات الأجنبية ذات الصلة بشأن تبسيط إجراءات التأشيرات للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين يصلون إلى جمهورية أذربيجان فيما يتعلق بسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في أذربيجان لعام 2021. وصدرت تعليمات لضمان إدراج هذه المعلومات في المصادر الإعلامية في الإنترنت للسفارات والقنصليات في الخارج.

وفقاً للمرسوم، يجب على جهاز الهجرة الحكومي إبلاغ شركات الطيران التي تجري رحلات إلى جمهورية أذربيجان حول تبسيط إجراءات التأشيرة للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين يصلون إلى بلدنا فيما يتعلق بسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في عام 2021.