كشلة يتعادل مع صباح

باكو، 17 أبريل، أذرتاج

تعادل كشلة باكو مع صباح باكو ضيفه دون تسجيل هدف في الجولة الثالثة والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 92 المنظمة على ملعب أي أس كا أرينا في باكو العاصمة أدارها الحكم مسييف دون حضور جماهير.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الارض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وتأجيل استئناف المباراة.

واضاف الحكم 4 دقائق بدلة الضائع الى الفترة الاولى و3 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة استقر الناديان موقعهما حيث صباح سابعا برصيد 21 نقطة وكشلة ثامنا اخيرا برصيد 20 نقطة.