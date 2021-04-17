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    نفطجي يدمر زيرة بأربعة أهداف دون رد

    ١٧.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:١٣]

    باكو، 17 أبريل، أذرتاج

    دمر نفطجي باكو ضيفه زيرة باكو بأربعة أهداف دون رد في الجولة الثالثة والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 91 المنظمة على ملعب باكسيل أرينا في باكو العاصمة أدارها الحكم جباروف دون حضور جماهير.

    وسجل أهداف صاحب الارضي علي اكبروف د47 ود77 وعباسوف د74 ومونروز د90+2.

    وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الارض بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

    واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الفترة الاولى ودقيقتين الى الشوط الثاني.

    وبهذا الفوز ما زال نفطجي يحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة فيما ظل زيرة بالمركز الرابع برصيد 32 نقطة.

    AZERTAG.AZ :نفطجي يدمر زيرة بأربعة أهداف دون رد
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