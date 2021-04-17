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    غابالا يخسر أمام سومغايت بهدفين نظيفين

    ١٧.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٣٤]

    سومغايت، 17 أبريل، أذرتاج

    خسر غابالا أمام سومغايت مضيفه بهدفين دون رد في الجولة الثالثة والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 90 المنظمة على ملعب كابتال بنك أرينا في سومغايت أدارها الحكم حسنلي دون حضور جماهير.

    وسجل هدفي صاحب الارض صادقوف د66 وقرباني د75.

    وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الارض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

    واضاف الحكم 4 دقائق بدلة الضائع الى الفترة الاولى و3 دقائق الى الشوط الثاني.

    وما تغير موقعا الناديين بهذه النتيجة حيث يحتل سومغايت المركز الثالث برصيد 32 نقطة وغابالا خامس الترتيب برصيد 24 نقطة.

    AZERTAG.AZ :غابالا يخسر أمام سومغايت بهدفين نظيفين
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