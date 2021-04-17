صبائل يتعادل مع قره باغ أغدام

باكو، 17 أبريل، أذرتاج

تعادل صبائل باكو مع قره باغ أغدام بهدف لكل واحد منهما في الجولة الثالثة والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 89 المنظمة على ملعب أسكو أرينا في العاصمة باكو أدارها الحكم أقايف دون حضور جماهير.

وجاء هدف صاحب الارض من طرف يونانوف د38 من ركلة الجزاء ورد عليه ماتيتش د42.

وعاقب الحكم لاعبا من صبائل ولاعبين من قره باغ بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

واضاف الحكم 4 دقائق بدلة الضائع الى الفترة الاولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا التعادل ما برح قره باغ يتصدر الترتيب برصيد 47 نقطة وصبائل سادسا برصيد 21 نقطة.