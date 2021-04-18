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    قره داغ لوباتان يخسر أمام توران طاووس ضيفه

    ١٨.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:١٣]

    باكو، 17 أبريل، أذرتاج

    خسر قره داغ لوكباتان باكو أمام توران طاووس ضيفه بهدف مقابل هدفين في الجولة الثانية والعشرين بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 110 المنظمة على ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي في العاصمة باكو أدارها الحكم رحيموف دون حضور جماهير.

    وفتح الحساب الله قولييف د64 لصالح صاحب الارض ورد عليه قاسموف د84 وجعفروف د90+2 من ركلة الجزاء.

    وعاقب الحكم لاعبا من قراداغ لوكباتان و6 لاعبين من توران طاووس بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

    واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الفترة الاولى و3 دقائق الى الشوط الثاني.

    وبهذا الفوز يحتل توران طاووس المركز الثالث برصيد 46 نقطة بينما ظل قره داغ لوكباتان ثامنا برصيد 20 نقطة.

    AZERTAG.AZ :قره داغ لوباتان يخسر أمام توران طاووس ضيفه
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