نفطجي الرديف يفوز على سومغايت الرديف مضيفه برباعية نظيفة

سومغايت، 17 أبريل، أذرتاج

فاز نفطجي الرديف باكو على سومغايت الرديف مضيفه برباعية نظيفة في الجولة الثانية والعشرين بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 109 المنظمة على ملعب كابتال بنك أرينا في سومغايت أدارها الحكم الله وردييف دون حضور جماهير.

وسجل أهداف الضيف عسكروف د45+2 من ركلة الجزاء ويوسفلي د54 وباقروف د58 ونصيرلي د85.

وعاقب الحكم 6 لاعبين من صاحب الارض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم فيما طرد لاعبا من صاحب الارض بالبطاقة الحمراء المتحولة من الصفراء الثانية د45+2.

واضاف الحكم 4 دقائق بدلة الضائع الى الفترة الاولى و3 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز ما برح نفطجي الرديف يحتل صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة بينما ظل سومغايت الرديف بالمركز التاسع برصيد 17 نقطة.