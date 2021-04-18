كشلة الرديف يتغلب على صباح الرديف بثلاثة دون رد

باكو، 17 أبريل، أذرتاج

تغلب كشلة الرديف باكو على صباح الرديف باكو ضيفه بثلاثة اهداف في الجولة الثانية والعشرين بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 108 المنظمة على ملعب أي أس كا أرينا في باكو أدارها الحكم إسماعيللي دون حضور جماهير.

وسجل اهداف صاحب الارض قولييف د23 وحذييف د76 وسليمانوف د88.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الارض ومثلهم من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الفترة الاولى و7 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز ارتفع كشلة الرديف الى المركز السابع برصيد 21 نقطة فيما استقر صباح الرديف بالمركز الرابع برصيد 35 نقطة.