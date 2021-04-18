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    بتر قدم مدني باصابته بانفجار لغم في أغدام المحررة من احتلال أرمينيا

    ١٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٥‎٥‎]

    أغدام، 18 أبريل، أذرتاج

    اصيب المدني عارف قولييف الذي كان يرعي الأغنام في منطقة تدعا أرجي في اراضي محافظة أغدام المحررة من احتلال أرمينيا اصابة خطيرة قرابة الساعة 20.00 مساء 17 ابريل الامر الذي أدى الى بتر قدمه اليمنى.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن المدني قولييف نقل الى مستشفى أغجابدي وهو تحت رقابة الاطباء.

    AZERTAG.AZ :بتر قدم مدني باصابته بانفجار لغم في أغدام المحررة من احتلال أرمينيا
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