أذربيجان: تسجيل 2144 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1923 حالة شفاء ووفاة 33 شخصا

باكو، 18 أبريل، أذرتاج

سجلت إصابة 2144 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 1923 مصاب هذا المرض وتوفي 33 شخصا مصابا بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 300 ألف و 666 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 264 ألف و 403 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4140 مريض ويستمر علاج 32123 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و 108 ألف و 924 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 12184 فحص طبي.