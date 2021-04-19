قراباغ الرديف يخسر أمام زاقاتالا ضيفه

باكو، 19 أبريل، أذرتاج

خسر قراباغ الرديف أغدام أمام زاقاتالا ضيفه بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية والعشرين بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 107 المنظمة على ملعب أسكو أرينا في باكو العاصمة أدارها الحكم أحمدوف دون حضور جماهير.

وفتح الحساب خليل د12 لصالح الضيف وضاعفه نجاة د75 فيما جاء هدف حفظ وجه ماء صاحب الارض من طرف كامران د80.

وعاقب الحكم لاعبين ومسؤولين من صاحب الارض ولاعبين ومسؤولا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي بينما طرد لاعبا من الضيف د33 ومسؤولا من الضيف د35 ومن صاحب الارض د90+4 بالبطاقة الحمراء المتحولة من الصفراء الثانية عن الاحتجاج على قرار الحكم.

واضاف الحكم 4 دقائق بدلة الضائع الى الفترة الاولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز انتزع زاقاتالا زعامة الترتيب برصيد 49 نقطة فيما ظل قراباغ الرديف خامسا برصيد 27 نقطة.