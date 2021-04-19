تبيليسي، 19 أبريل، أذرتاج وقع زلزال ليلة 18 ابريل شمال جورجيا. أفادت أذرتاج عن بيان المركز الوطني لرصد الزلازل في جورجيا أن الهزات الارضية مسجلة بقوة 5ر4 درجات منتصف الليل في اراضي محافظة كوبي شمال البلد. ولا معلومات حول خسائر مادية وروحية. عزيزوف مراسل أذرتاج

AZERTAG.AZ : زلزال بقوة 5ر4 درجات يهز جورجيا

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