الجيش الرياضي يتغلب على كبز في كنجة

كنجة، 19 أبريل، أذرتاج

تغلب الجيش الرياضي على كبز كنجة مضيفه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية والعشرين بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 106 المنظمة على ملعب كنجة المركزي أدارها الحكم أومودلو دون حضور جماهير.

وفتح الحساب احمدوف د17 لصالح صاحب الارض إلا أن الضيف سجل 3 اهداف جاءت من طرف محمدلي د48 وخان حسينلي د87 ونصيبوف د90+8.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الارض و4 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الفترة الاولى و7 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة ظل الناديان بموقعهما حيث كبز سادسا برصيد 23 نقطة والجيش الرياضي عاشرا برصيد 17 نقطة.