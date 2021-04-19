مجلس ادارة مركز نظامي الكنجوي الدولي يعقد اجتماعا برئاسة اسماعيل سراج الدين حضر الاجتماع الرؤساء السابقون وعمرو موسى وكيري كينيدي ولوتيرم وغيرهم

باكو، 18 أبريل، أذرتاج

عقد مجلس ادارة مركز نظامي الكنجوي الدولي اجتماعه التاسع عشر.

أفادت أذرتاج عن بيان المركز أن الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي برئاسة السيدة فايرا ويكيه فرايبرغا واسماعيل سراج الدين المندوبين المشاركين في رئاسة المركز شارك فيه الرئيس الكرواتي السابق ايفو يوسيبوفيتش والرئيسان البلغاريان السابقان روسن بليفنيلييف وبيتار ستويانوف والرئيس الصربي السابق بوريس تاديتش والرئيس السابق للجبل الأسود فيليب فويانوفيتش ورئيس الوزراء البلجيكي السابق ايف لوتيرم ورئيس الوزراء السابق للبوسنة والهرسك زلاتكو لاقومجيا والامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى ونائبة رئيس الوزراء الجورجي السابقة ايكاتيرينا تكيشيلاشفيلي ورئيسة منظمة روبرت اف كينيدي لحقوق الانسان السيدة كيري كينيدي والسيدة الاولى الاوكرانية السابقة كاترينا يوشينكو وسفيرة النوايا الحسنة لليونسكو ماريانا واردينويانيس ونائبة الامين العام السابقة لمنظمة الامم المتحدة السيدة نولين هيزر ونائبة رئيس شركة اكسون موبايل السابقة السيدة يان بادرشنيدير وكبير عماد كلية شوارزمان لجامعة تسينخوا الصينية دافيد بان.

المندوبان المشاركان في رئاسة المركز السيدة فايرا ويكيه فرايبرغا واسماعيل سراج الدين أشادا باهتمام ودعم الرئيس الأذربيجاني لفعاليات المركز وبتنمية فعاليات المنظمة تنمية مستمرة.

ونوقشت جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وبرنامج التنمية المستدامة ومرحلة التنمية ما بعد حرب قراباغ وحقوق المرأة وتكامل بلاد البلقان مع اوروبا وعملية السلام في افغانستان وتأثيرها على المنطقة ومنظمة شانغهاي للتعاون والعلاقات الاوروأطلسية وتحالف بيبليس واكسين من قبل الامين العام للمركز روشن مرادوف ونائبة الامين العام الاهة ابراهيملي.

واكد المندوبان المشاركان في الرئاسة على اعلان "عام نظامي الكنجوي" من قبل الرئيس الأذربيجاني لعام 2021م ولعب المركز دورا رائدا في هذا المجال واقامة التعاون مع المنظمات العالمية المؤثرة بما فيه الأكاديمية العالمية للعلوم والثقافة ومتحف ميتروبوليتان وعقد مؤتمر علمي مكرس لنظامي الكنجوي بالتعاون مع الاكاديمية التركية الدولية.

كما بحث اعضاء مجلس الادارة مسائل تمهيدية لمنتدى باكو العالمي المرتقب تنظيمها عام 2021م.