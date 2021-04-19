بيان الخارجية بشأن 18 أبريل يوم التراث العالمي

باكو، 19 أبريل، أذرتاج

أصدرت وزارة الخارجية الأذربيجانية بيانا بشأن 18 أبريل يوم التراث العالمي.

أفادت أذرتاج أن بيان الخارجية جاء فيه ما يلي:

" يحتفل اليوم بيوم التراث العالمي. وإذ تبلغ أذربيجان بمناسبة هذا اليوم تبليغا آخر قلقها الخطير بتدمير تراثها الثقافي لدى الاراضي المحررة من قبل أرمينيا. ويمكن القول بأن جميع الآثار التاريخية والثقافية والدينية دمرت خلال فترة الاحتلال تدميرا كاملا. وحددت وزارة الثقافة الأذربيجانية تدمير اكثر من 400 تراث ثقافي لدى الاراضي المحررة الى اليوم علما بأن عدد الاثار الواقعة في تلك الاراضي يبلغ 3000 تراث.

إن الممتلكات الثقافية والدينية الخاصة بأذربيجان تعرضت للإهانة والتغيير والنقل نقلا غير قانوني الى أرمينيا.

ودمرت تدميرا لدى الاراضي المحررة 22 متحفا وفرعا للمتاحف المختلفة كانت تحفظ على اكثر من 100 الف نموذج ثقافي فريد.

ونقلت الى أرمينيا نقلا غير شرعي النماذج الثقافية والمخطوطات القديمة لدى دير خداونك العائد الى القرن الثالث عشر الميلادي الواقع في محافظة كلبجار وكذلك النماذج الثقافية المعثور عليها خلال الحفريات الاثرية غير الشرعية المنظمة قرب قلعة شاه بولاق بمحافظة أغدام فضلا عن اجراء حفريات غير قانونية في كهف أزيخ في قرية أزيخ بمحافظة خوجاوند.

كل هذه المعاملات والممارسات ليس سوى خرقا صارخا للقانون الانساني الدولي ومن ضمنه اتفاقية لاهاي المؤرخ عام 1954م لليونسكو ومحضريه الاثنين وكذلك وثائق تنظيمية مثل اتفاقية 1970م.

وللأسف الشديد على أن نداءات ومناشدات وجهناها منذ 30 سنة الى المنظمات الدولية ذات الصلة بشأن تحقيق وتدقيق الجرائم الحربية بما فيه تدمير تراثنا الثقافي تدميرا متعمدا واختلاسها وتغييرها واخراج ثرواتنا الثقافية من اراضي البلد اخراجا غير قانوني ظلت أمرا لا يعبأ به الى اليوم. ونرحب باهتمام ظهر حاليا في هذا السياق.

إن التراث الثقافي الواقع في اراضي جمهورية أذربيجان بغض النظر الى تبعيته وأصليتها وكونها علمانيا ام دينيا تدل على التنوع الثقافي للشعب الأذربيجاني وذلك مما تقيّمه أذربيجان وتحافظ عليه.

ضمان تقييم كامل من جانب بعثة مستقلة للأضرار والخسائر منقطعة النظير الملحقة بتراث أذربيجان الثقافي أمر اولوي بالنسبة لحكومة أذربيجان ويتعاون البلد تعاونا وثيقا في هذا الشأن مع اليونسكو.